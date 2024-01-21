Tanju Özcan canlı yayında yeni önerisini açıkladı: 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
Bolu'ya yeniden aday olan Tanju Özcan, mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu. Sözcü TV'de canlı yayına katılan Özcan, "Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum..." diyerek yeni önerisini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya yeniden aday oldu.
Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu programına katılan Özcan, daha önce mültecilere yönelik uygulamalarla öne çıkmıştı. Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, yeni önerisini açıkladı.
"GERİ KABUL ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLELİM TEK TARAFLI"
Söylemlerimde değişiklik oldu diyen Tanju Özcan şunları söyledi:
"Artık Suriye'ye gidin demiyorum... Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimden önce söyledim. Serv'den sonra imzalanan en vahim anlaşmada yani Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim tek taraflı. Suriye'ye mi dönecekler Almanya'ya mı dönecekler, Yunanistan'a mı gidecekler gitsinler. Biz daha kaç yıl bakacağız? Bizim sanki çok düzgün bir ekonomimiz var. Emekliye zam veremiyoruz, sığınmacılara her konuda yardımcı oluyoruz. Yeter ama artık. Buna dur demek gerekiyor."
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