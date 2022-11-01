Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş

01 Kasım 2022 Salı, 23:29

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan, "CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten" dedi.

Habersiz şekilde siyasi parti üyeliğinin değiştirildiğini belirten Özcan, iktidara tepki gösterdi.

“KİM NE OYUN OYNADIYSA HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEK”

Tanju Özcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek" ifadelerine yer verdi.