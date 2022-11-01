Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyeliğinin kendisinden habersiz değiştirildiğini "CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten" sözleriyle duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 23:29
Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan, "CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten" dedi.

Habersiz şekilde siyasi parti üyeliğinin değiştirildiğini belirten Özcan, iktidara tepki gösterdi.

“KİM NE OYUN OYNADIYSA HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEK”

Tanju Özcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek" ifadelerine yer verdi.


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