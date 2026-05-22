Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek paylaşımı: 'Kimin nereden arındırılacağına millet karar verir'

22.05.2026 15:39:00
Haber Merkezi
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek paylaşımı yaptı. Özcan, "Kimin nereden ARINDIRILACAĞINA aziz milletimiz karar verecektir" dedi.
Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararı çıkmadan bir gün önce yaptığı açıklamadaki 'arınma' çağrısına da değinen Özcan, "Kimin nereden arındırılacağına aziz milletimiz karar verecektir" dedi.

"KİMİN NEREDEN ARINDIRILACAĞINA..."

X hesabından Özgür Özel ile fotoğrafını paylaşan Özcan, "Gelinen noktada milletin önüne sandığı koymaktan başka çare yoktur. Kimin nereden ARINDIRILACAĞINA aziz milletimiz karar verecektir" ifadelerini kullandı.

