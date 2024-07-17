Tanju Özcan disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:29
Tanju Özcan disipline sevk edildi
Abone Ol google-news

Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, “Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan’ın MYK’nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama’ cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” cevabını verdi.


Tanju Özcan haberleri CHP haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri

İlgili Haberler

Tanju Özcan: Belediye başkanıyım diye 'ABD darbecidir' diyemeyecek miyim?

Tanju Özcan: Belediye başkanıyım diye 'ABD darbecidir' diyemeyecek miyim?
Tanju Özcan 'kararını' açıkladı: Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu

Tanju Özcan 'kararını' açıkladı: Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
Tanju Özcan'ın sözleri tepki çekmişti: CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama

Tanju Özcan'ın sözleri tepki çekmişti: CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler