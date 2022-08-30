AKP'li Şen'den 'etik anket' açıklaması: Erdoğan 2.5 katı oy alıyor iddiası
AKP'li Mustafa Şen, yaptırdıkları son anketlerde partisinin oy oranının yüzde 36-38 aralığında olduğunu belirtti. Şen, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor" iddiasında bulundu.
AKP AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, yaptırdıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Şen, AKP'nin oy oranının yüzde 36-38 aralığında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 45'e yakın olduğunu savundu.
Yaptırdıkları son anketlerde AKP'nin birinci sırada olduğunu ifade eden Şen, A Haber'de katıldığı programda, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.
"Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını" savunan Şen şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor."
"ERDOĞAN YÜZDE 45'E YAKIN OY ALIYOR"
Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını belirten Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor, küçük küçük yüzde 1-2" ifadelerini kullandı.
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