2.03.2026 18:33:00
Haber Merkezi
Tanju Özcan tutuklamaya sevk edildi... Avukatından dikkat çeken açıklama: 'Bu şartlarda yargılama yapılması hukuka aykırı'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talep edildi. Avukatı Uğur Poyraz yaptığı paylaşımda "Hakim bir saattir duruşma salonuna gelmiyor. Çünkü, duruşma salonunun boşaltılmasını istiyor. Bu talebi CMK hükümlerini açık aykırılıktır ve bu şartlarda yargılama yapılması hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talep edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın avukatı Hüseyin Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Poyraz şunları yazdı: 

“Tanju Özcan tutuklamaya sevk edildi. 

Ancak hakim bir saattir duruşma salonuna gelmiyor. Çünkü, duruşma salonunun boşaltılmasını istiyor.

Bu talebi CMK hükümlerini açık aykırılıktır ve bu şartlarda yargılama yapılması hukuka aykırıdır.”

