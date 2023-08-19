Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklamalar: CHP'nin yerel seçim için 'DEVA ve Gelecek Partisi' planı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 18:13

Güncelleme: 19.08.2023 - 18:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hakkında kesin ihraç cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özcan açıklamasında, önümüzdeki yerel seçimler için CHP'nin "DEVA ve Gelecek Partisi" planından söz etti. Paylaşımında iki partiye de "FETÖ" göndermesi yapan Özcan, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, CHP’nin mevcut yönetimi öyle anlaşılıyor ki ittifak adı altında bazı belediyeleri, 'Badem Bıyıklılar’dan' oluşan DEVA ve Gelecek Partisi’ne bırakacak. Bolu Belediyesi’nin de bunlardan birisi olacağı kulağıma geliyor. Böyle bir planları yoksa bile olsun... Ben de CHP yönetimine, bunların ne kadar oyun olduğunu, 31 Mart akşamı sandıkların açılmasının ardından, 20 dakika içinde gösterivereyim"



