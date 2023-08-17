AKP'den yerel seçim için 'işbirliği' açıklaması: Yer yer beraber, yer yer ayrı!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 17.08.2023 - 18:10

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'de ilk olarak AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Şen AKP'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını belirterek "Seçim biter, ertesi gün biz öbür seçime başlarız. Nitekim öyle olmuştur. Seçim yapıldı, ertesi gün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bizi Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çağırdı. Gittik, toplantıda başladık ve seçim startı verdi. O gün bugündür de çalışıyoruz. Yani seçim bitti, seçime çalışıyoruz; bu AKP'dir. Biz, inşallah bu süreçte, daha önce yaptığımız gibi, sıkılmamış bir tek el bırakmayacağız. Çalınmamış bir tek kapı bırakmayacağız ve girilmemiş bir tek gönül bırakmayacağız. Biz zaten bir gönül hareketiyiz ve gönüllü hareketiz. Bu çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'de önemli belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'BİZDEN ÇIKAN BELEDİYELERİ GERİ ALMA PLANLARI YAPIYORUZ'

Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyorum. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz. Yer yer işbirliklerimiz olacak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen beraber karar alıp, o karara göre aday belirlenecektir. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız, halkımız bizi tercih edecek."

Şen, daha sonra da MKE A.Ş.'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.