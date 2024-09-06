Tanju Özcan'dan Erdoğan'a açık çağrı: 'Ankara'ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen...'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 08:29

Güncelleme: 06.09.2024 - 08:29

Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik açıklamalarından sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan (YDK) kınama cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir videolu paylaşımla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

'VERİN ŞU RANDEVUYU KURTULUN'

Erdoğan'dan defalarca randevu istemesine rağmen karşılık bulamadığı söyleyen Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımdır! Sayın @RTErdogan, Sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz. Sizinle görüşmek için illa, darbeci mi olmam lazım? Fetö ile iltisaklı mı olmam lazım? Ya da PKK ve yandaşlarına yardakçılık mı yapmam lazım? Nedir benim suçum, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olmak mı? Bana yeni rota oluşturup Ankara’ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun."

BOLU'DAN ANKARA'YA NEDEN YÜRÜMÜŞTÜ?

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Özcan, yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlamıştı.