Bolu’da yarından itibaren başlıyor! Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek duyurdu: Cezası 14 bin lira

Yayınlanma: 30.07.2024 - 21:20

Güncelleme: 30.07.2024 - 21:20

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte aldıkları yeni bir kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıkladı.

"Uyarmadı demeyin" diyen Özcan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.

Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!."