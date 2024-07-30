Bolu’da yarından itibaren başlıyor! Tanju Özcan 'uyarmadı demeyin' diyerek duyurdu: Cezası 14 bin lira
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘uyarmadı demeyin’ diyerek yaptığı açıklamada çevreyi kirletenlere 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte aldıkları yeni bir kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıkladı.
"Uyarmadı demeyin" diyen Özcan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.
Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!."
Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 30, 2024
Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para… pic.twitter.com/AHQmJs2Pax
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'
- 'Türkiye çıkarılsın'
- Yabancılardan Türkiye için risk uyarısı