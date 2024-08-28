CHP’li Tanju Özcan’a kınama cezası!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:15

Güncelleme: 28.08.2024 - 18:15

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bana sadık 50 vekil var” dediği iddialarıyla ilgili “Sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” tepkisini gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Özcan‘a “Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Aklını başına al. Cenazeme katılmanı istemiyorum” derken Özcan da “Cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” karşılığını verdi.

Özcan, bu sözlerinin üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) kınama cezası istemiyle sevk edildi. CHP YDK, bugün Özcan’la ilgili dosyayı görüşmek için toplandı.

Özcan, toplantıya savunma vermek için katılmadı. Bunun yerine yazılı savunma gönderdi. Toplantının sonucunda Özcan’a kınama cezası verildi. Cezanın oy birliğiyle verildiği öğrenildi.