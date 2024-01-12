Tanrıkulu, Bakan Uraloğlu'na sordu: PTT'nin 34 bin 916 metrekarelik arazisi yandaşa mı gidiyor?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:49

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:49

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PTT’nin Diyarbakır’daki 34 bin 916 metrekare arazisinin, daha yüksek teklif veren firmalar olmasına rağmen, daha düşük bir teklif veren bir firmaya verildiği iddialarıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Diyarbakır’daki arazinin yüzde 30 pay ile bir firmaya verilmesi ve ihalenin onaylanması halinde kamu zararının ortaya çıkacağını ifade etti.

'DAVET'LE YANDAŞA MI?

Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

“-PTT’nin Diyarbakır’da bulunan arazisi için belirlenen rayiç piyasa bedeli nedir?

-Söz konusu arazinin devri için gerçekleştirilen ihalenin şartları nedir? Bahse konu ihaleye kaç firma katılmıştır?

-Katılan firmaların verdikleri tekliflerin daha yüksek olduğu halde söz konusu arazinin davet usulüyle bir firmaya devredilmek istendiği iddiaları doğru mudur?

-İhaleye katılan diğer firmaların yüzde 50 teklif vermesine rağmen, daha önce de kamu ihalelerini düşük bedellerle aldığı kamuoyuna yansımış olan firmanın yüzde 30 bedelle PTT Diyarbakır arazisini alacağı ve Bakanlığınızca onaylandığı iddiası doğru mudur?

-Anılan iddialar doğru ise, kamunun zarara uğratılacağı açıkça belli olan bu şartlar göz önüne alındığında, ihaleye katılan tüm firmaların teklifleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?”