01 Aralık 2021 Çarşamba, 18:21

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli E.Ç., yakalanmasının ardından iddiaya göre gözaltına alınmamak için direnmesi sonrası yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirmişti.

E.Ç.'nin ölümüne ilişkin mecliste bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olaya ilişkin iddiaları sordu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü E.Ç. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denilmişti.

UYUŞTURUCU VE TELSİZ İDDİASI

Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Valiliğinin açıklamasında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

ELLERİ KELEPÇELİ MİYDİ?

Olaya ilişkin verdiği soru önergesinde Tanrıkulu, "Polisin, Çetin Kaya’yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak öldürdüğü iddiası doğru mudur?" diye sordu.

UYARI ATEŞİ AÇILMADI İDDİASI

Tanrıkulu, önergesinde, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre havaya uyarı ateşi açılmadığı iddiası doğru mudur?" sorusunu da sordu.

"TOPLAM KAÇ KİŞİ?"

Tanrıkulu ayrıca, "Son 2 yılda Türkiye genelinde illere göre 'dur ihtarı' yapılmadan ateş açılarak öldürülen toplam kişi sayısı nedir?" diye de sordu.