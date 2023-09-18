Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği: Sıkıysa MİT Başkanına desene...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, TSK ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Kalın'ı etiketleyerek Orakoğlu'na "Sıkıysa MİT Başkanı'na CIA desene" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:23
Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği: Sıkıysa MİT Başkanına desene...
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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, TSK ile ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı. Tanrıkulu İbrahim Kalın'ı etiketleyerek "Sıkıysa MİT Başkanı'na CIA desene" yanıtını verdi.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı.

Orakoğlu yazısında "Silahlı hava araçlarından rahatsızlık duyan bir insanın bu ülkeye aidiyeti sorgulanır. Hangi güç odaklarının değirmenine su taşıdığı sorgulanır. CIA ajanı Sezgin Bey kimin kolu olduğunu bu tepkisiyle bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor" dedi.

'İBRAHİM KALIN'A HAVALE EDİYORUM'

Tanrıkulu ise Orakoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Bu utanmaz bir de eskiden Emniyet İsthbarat’ın başındaydı. Yalan söylediğini bal gibi biliyor ama utanmıyor." diyen Tanrıkulu tweetinde İbrahim Kalın'ı da etiyetleyerek, "Bunu TR705 olarak yazıldığım listede TR326 olarak kodlanan şimdiki MİT Başkanı @ikalin1‘e havale ediyorum. Hadi sıkıysa ona da CIA ajanı de!" ifadelerini kullandı.


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