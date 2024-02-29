Ali Babacan'dan Tansu Çiller tepkisi... 'Ekranlardan uzak tutun'

Ali Babacan, eski başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a destek vermesi ile ilgili, "90’ların karanlık siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun" değerlendirmesinde bulundu. Babacan ayrıca, "Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:12
Ali Babacan'dan Tansu Çiller tepkisi... 'Ekranlardan uzak tutun'
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Kıvanç Çetinkaya ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuştu.

Babacan konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’a desteğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller’i eleştirdi.

"90’LARIN KARANLIK SİYASETÇİLERİNİ..."

“Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik” diyen Babacan, şunları kaydetti:

“90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor. İktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık, biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Ben Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90’ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum. Hele o bağırıp, çağıran, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan... Onlar ekranlara çıktığı zaman RTÜK’ün bir karar alıp ekrana +18 işaretini koyması lazım. İnsan hicap duyuyor. Biz gördük, çocuklar görmesin, şahit olmasın diyorum."


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