Tansu Çiller iddiası: 'Ekonomide dümenin arkasındayım, Nebati beni sık sık ziyaret ediyor'
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yakın çevresinde, ekonomi politikaları konusunda "dümende kendisinin olduğunu" iddia edip "Maliye Bakanı Nureddin Nebati sık sık beni ziyaret ediyor ve fikirlerimi alıyor" dediği öne sürüldü.
Bir süredir aktif siyasete dönme arayışlarında olduğu çeşitli haber ve iddialara konu olan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili ilginç bir iddia daha ortaya atıldı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Çiller'in ekonomi politikalarının arkasındaki isimlerden biri olduğunu söylediğini ileri sürdü.
Takan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
"Tekrar, aktif siyaset sahnesine dönmeye pek hevesli olan saray destekçisi Tansu Çiller, yakın çevresi ile sohbetlerinde şöyle diyormuş:
“Ekonomi konusunda dümenin arkasında ben varım. Maliye Bakanı Nureddin Nebati sık sık beni ziyaret ediyor ve fikirlerimi alıyor. Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara da katılıyorum.”
Dahası var!.. Bir ara, Tansu Çiller’in parti kurarak veya mevcut küçük partilerden birinin başına geçerek aktif siyasete soyunacağı konuşuluyordu. Hanımefendi, hevesinde hâlâ ısrarcıymış. Diyormuş ki; “Parti kurma fikrinde ısrarlıyım. Benim halkıma vereceklerim var.”
Kulis bilgisinin teyitli olduğunun altını kırmızı ile çizdikten sonra takdiri, sulu-kuru-gazlı-elektrikli ve bunlar gibi dünya üzerinde var olan her şeyden zamkolik hale gelen sayın ahalimize bırakıyorum!.."
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