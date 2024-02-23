Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor

Eski Başbakan Çiller, etkinliğine katıldığı Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'a desteğini açıkça dile getirdi. Çiller, "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:31
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Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ile birlikte "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına katıldı.

Çiller, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine İBB Başkan adayı Murat Kurum'a desteğini açıkladı. "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum" diyen Tansu Çiller şöyle devam etti:

"Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." 

Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

 

 


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