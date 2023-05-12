Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’e nafaka ödemediği gerekçesiyle tazyik hapsi verildi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:17

Son zamanlarda "Erdoğan giderse devlet biter" ifadeleriyle iktidar propagandası yaparak gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in eşi ve çocuklarının nafakasını ödemediği ortaya çıktı.

Zeynep Çiller ile 2009’da evlenen Mert Çiller’e boşanma davasında mahkeme eşi ve çocuklarına aylık toplam 30 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetmişti. Medyaradar’ın haberine göre nafakayı ödemeyen Çiller 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.

Zeynep Çiller ile Mert Çiller 2009’da evlenmiş, tarafların bu evlilikten 2 çocukları olmuştu. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce boşanma davası açmış, Zeynep Çiller’in şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Dava sürecinde mahkeme Mert Çiller’in eşi ve 2 çocuğu için aylık 10’ar bin TL’den toplam 30 bin TL aylık tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Ancak iddiaya göre Mert Çiller bir tek kendi rızasıyla nafaka ödemesi yaptı. Bugüne kadar nafaka ödemeleri için tahsili amacıyla Zeynep Çiller icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı.

Ancak Mert Çiller hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın icra dosyasına itiraz etti. İcra hukuk mahkemesi Mert Çiller'i haksız bularak icra takibinin devamına karar verdi. Zeynep Çiller’in avukatı nafaka borcunu ödemeyen Mert Çiller hakkında “Nafaka borcunu ödemeyen sanığın(borçlu) cezalandırılması” davası açtı.

“KÖTÜ NİYETLİ OLARAK NAFAKA ÖDEMEMEKTEDİR”

Zeynep Çiller’in avukatı hiçbir nafaka ödemesini kendiliğinden yapmadığından her 3 ayda bir nafaka borcunu ödememesinden kaynaklı olarak ceza davası açıldığını belirterek, “Tamamen kötü niyetli olan Sanık Mert Çiller tarafından müvekkilime 2022 Ekim, Kasım, Aralık aylarında halen hiçbir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilim ev hanımı olup, hiçbir geliri bulunmamaktadır. Sanık müvekkilimi maddi ve manevi olarak zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli olarak nafaka ödememektedir” dendi.

İstanbul İcra Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Zeynep Çiller’in avukatı 2022 Ekim-Kasım ve Aralık nafakalarını şikayet konusu yaptığını belirterek, “Sanık cezalandırılsın” dedi. Mert Çiller’in avukatı ise “Ödeme belgelerinin dosyaya sunmak için süre talep ediyoruz” dedi.

90 BİN LİRA BORCUNU ÖDERSE TAHLİYE EDİLECEK

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Zeynep Çiller’in şikayetin kabulü ile 2022 Ekim-Kasım- Aralık aylarına ait nafaka borcunu ödemeyen sanık Mert Çiller'i 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırdı. 3 aylık toplam 90 bin TL nafaka borcunu öderse Mert Çiller’in tahliye edileceğinin ihtarını yapan mahkeme davayı itiraz yolu açık olmak üzere bitirdi.