Tansu Çiller'e yapılan imar kıyağına İBB itiraz etti: İnşaatları 8'e katlar

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Onaylanarak askıya çıkan plan değişikliği ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı. Bir ay askıda kalacak olan planlara bu süre içinde itiraz edilebilecek.

Askıya çıkan yeni planların açıklama raporuna göre, 60 parseli kapsayan bölge 273 bin 256 metrekareyi kapsıyor. Karadeniz kıyısında bulunan arazi yeni İstanbul Havalimanı’nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda, Kilyos Plajı’nın ise yaklaşık 5 kilometre batısında yer alıyor.

Açıklama raporunda yer alan bilgilere göre yapılan plan değişikliği ile konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı. Buna karşın yürürlükteki planlarda 93 bin 769 metrekare olan park alanı 67 bin 528 metrekareye, 38 bin 411 metrekare olan yol alanı 35 bin 108 metrekareye düşürüldü.

(Gürkan Akgün)

‘DEVLET ORMAN ALANI’

Söz konusu plan değişikliğine itiraz edeceklerini söyleyen İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “Bazı değişiklikler olmuş ama o planla bu planı kıyasladığınız zaman çok ciddi bir şekilde bir imar artışı, yapılaşma yoğunluğu artışı, ticaret ve turizm fonksiyonlarının geldiğini görüyoruz. Buranın arkası Kısırkaya devlet orman alanı. Bu ormanın ve kıyı alanının ortasında yoğun bir yapılaşma olduğunu görüyoruz. Bu imar planıyla inşaat alanının yaklaşık sekiz kat bir artışını görüyoruz. Mevzuatta bu alanların İBB meclisi kararı olmadan onaylanmaması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunu farklı bir şekilde yorumlayarak doğal sit alanlarını kendi plan yapıp onaylıyor. Bizim ana iddialarımızdan biri bu planların İBB meclisi kararı sonrasında bakanlık onayı gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde burada imar artışı var. Hiçbir yapılaşmanın olmadığı boş bir alan. Yapılan bu artışlara bir itirazımız olacak. Şu anda plan askıda. Bakanlık itirazımızı kabul etmezse planlara dava açacağız” ifadelerini kullandı.