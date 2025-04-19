Tarihi mitinge damga vuran sözler... Yozgat'ta çiftçi Erdoğan'a seslendi: 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'

CHP'nin Yozgat'taki mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine "Turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" diyerek yanıt verdi.

Tarihi mitinge damga vuran sözler... Yozgat'ta çiftçi Erdoğan'a seslendi: 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:29

CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine samga vuranlardan biri de bir çiftçinin kürsüde yaptığı konuşma oldu.

Çiftçi Abdullah Ceylan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine göndermede bulunarak, "Turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" dedi.

Ceylan, kendilerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptıkları eylem nedeniyle ceza yazılmasına ilişkin de "100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz" yanıtı verdi.

Ceylan'ın o konuşması şöyle:

CHP Genel Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, onu kurtaracağız.

Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz. Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız...

Ben şunu tavsiye ediyorum. Devleti yöneten bir insan, 'turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim çiftçi. Halk için millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Vatan için millet için hayırlısı olacak. Bu düzen bitecek.'


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Yozgat #Miting

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