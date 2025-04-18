Yaptıkları eylemlerle ses getirmişlerdi: Özgür Özel'den miting için anlamlı çağrı!
CHP, yarın Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting için yaptığı çağrıda, "Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının kurulması için çalışan CHP, imza kampanyasına ve mitinglere yoğunlaştı.
'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri kapsamında, İmamoğlu'na destek verdiği için traktörlerine ceza kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat'ta miting düzenlenecek.
"EKREM BAŞKANI ALANA KADAR..."
Yarın (19 Nisan cumartesi) saat 14'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel çağrı yaptı.
X hesabından bir video yayımlayan Özel, "Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz! Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.
Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 18, 2025
Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!
???19 Nisan Cumartesi
??Yozgat Cumhuriyet Meydanı
?14.00 pic.twitter.com/eHEAhE9jmV
İMAMOĞLU CEZAEVİNDEN İZLEYECEK
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da miting için yaptığı çağrıda, cezaevinden yurttaşları izleyeceğini şu sözlerle açıklamıştı:
"Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin."
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