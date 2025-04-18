Yaptıkları eylemlerle ses getirmişlerdi: Özgür Özel'den miting için anlamlı çağrı!

CHP, yarın Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting için yaptığı çağrıda, "Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları eylemlerle ses getirmişlerdi: Özgür Özel'den miting için anlamlı çağrı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 22:51

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının kurulması için çalışan CHP, imza kampanyasına ve mitinglere yoğunlaştı. 

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri kapsamında, İmamoğlu'na destek verdiği için traktörlerine ceza kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat'ta miting düzenlenecek.

"EKREM BAŞKANI ALANA KADAR..."

Yarın (19 Nisan cumartesi) saat 14'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel çağrı yaptı.

X hesabından bir video yayımlayan Özel, "Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz! Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU CEZAEVİNDEN İZLEYECEK

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da miting için yaptığı çağrıda, cezaevinden yurttaşları izleyeceğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin."


Etiketler: #Özgür Özel #Miting #Yozgat

İlgili Haberler

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Yozgat'ta... İl Başkanı Yaşar: 'Alanlara sığmayacağız!'

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Yozgat'ta... İl Başkanı Yaşar: 'Alanlara sığmayacağız!'
İmamoğlu'ndan 'Yozgat' mitingine çağrı: 'Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim...'

İmamoğlu'ndan 'Yozgat' mitingine çağrı: 'Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim...'
Mitinglerle erken seçim çağrısı yapan CHP, eylülde de program kurultayı yapmayı düşünüyor: CHP’de program hazırlıkları

Mitinglerle erken seçim çağrısı yapan CHP, eylülde de program kurultayı yapmayı düşünüyor: CHP’de program hazırlıkları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler