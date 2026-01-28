'Tarihin en büyük operasyonu' fiyaskoya dönüştü: CHP'li Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya soru önergesi: 'Bu nasıl iş?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük narko operasyonu’ diye duyurulan İzmir merkezli 641 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 9 kişi firar etti. 8 kişinin sonradan yakalandığı olayda bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Geçen hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Ankara merkezli Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen ve “tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak nitelendirilen bir soruşturma kapsamında, İzmir başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyon dosyasında yaklaşık 800 şüpheli olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonla ilgili, “Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık” ifadelerini kullandı.

Ancak operasyon sonrasında, İzmir Emniyeti’ne ait yerleşkelerde yeterli nezarethane bulunmaması nedeniyle çok sayıda şüphelinin İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutulduğu; bu süreçte okul personelinin görevlendirildiği ve gözaltı işlemlerinin fiilen okul yönetimince yürütüldüğü; bu süreçte, gözaltındaki sekiz şüphelinin PMYO yerleşkesinden firar ettiği, ayrıca bir şüphelinin de adliyeden kaçtığı; firar eden şüphelilerden birinin halen yakalanamadığı ortaya çıktı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

BU ZAFİYETİN GEREĞİNİ DE YAPACAK MISIN?

CHP’li Bakan, “Sen ‘Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunu’ yapacaksın, gözaltındakiler firar edecek! Operasyona dört ay hazırlanacaksın, gözaltına aldığın şüpheliye 4 saat sahip çıkamayacaksın! Bir değil, iki değil, üç değil, sekiz şüpheli firar etmiş! Biri de adliyede firar etmiş. Bu iddialar doğru mu? Hala yalanlanmadı… Bu nasıl bir skandal? Kim kardeşim bunun sorumlusu? Operasyonları ‘gereği yapıldı’ deyip gururla duyuruyorsun, gözaltına aldığın şüpheliler firar ediyor, bu zafiyetin gereğini de yapacak mısın?” dedi.

CHP’li Bakan, Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: 

1-İzmir merkezli söz konusu operasyon kapsamında toplam kaç kişi gözaltına alınmıştır? Operasyon dosyasında ismi yer alan şüpheli sayısı kaçtır?

2-Tarafınızca “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu” olarak nitelendirilen ve “yaklaşık dört aylık bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiği” belirtilen bu operasyon, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait yerleşkelerde çok sayıda şüphelinin güvenli ve hukuka uygun biçimde gözaltında tutulmasına yetecek nezarethane ve fiziki kapasite dikkate alınarak mı planlanmıştır?

3-Gözaltına alınan şüphelilerin önemli bir bölümünün, nezarethaneler yerine İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesine sevk edilmesinde; şüphelilerin suç örgütü içerisindeki konumları, sahip oldukları siyasi, idari veya ekonomik nüfuzları etkili olmuş mudur?  Olmadıysa, nezarethane koşullarından daha farklı koşullarda tutulmalarının gerekçesi nedir? 

4-PMYO yerleşkesinde meydana gelen firar olayında toplam kaç şüpheli firar etmiştir? Firar eden şüphelilerden kaçı yakalanmış, kaçı halen firaridir? Söz konusu operasyonda gözaltına alındıktan sonra firar eden şüphelilerin; suç örgütü içerisindeki konumları ve etkinlik düzeyleri,  siyasi, idari veya ekonomik nüfuz sahibi kişilerle bağlantılarının bulunup bulunmadığı Bakanlığınızca tespit edilmiş midir?

5-İçişleri Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu” olarak nitelendirilen ve “yaklaşık dört aylık bir hazırlık süreci yürütüldüğü” ifade edilen söz konusu operasyonda; gözaltı sürecinde yaşanan ciddi güvenlik zafiyetleri ve firar olaylarının yaşanmasında, planlama, koordinasyon ya da uygulama aşamalarında ihmali ve sorumluluğu olanlar kimlerdir?

 

