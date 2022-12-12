Tarikat müridi Ceceli, Bakan Kasapoğlu'yla şarkı söyledi
“Şeyhim” dediği Burç tarikatı lideri Ahmet Hulusi ile ilişkisiyle bilinen şarkıcı Mustafa Ceceli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte sahneye çıktı.
Türkiye, tarikat ve cemaatlerdeki istismar haberleriyle çalkalanırken Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki “tarikat merakı” da gündeme geldi.
“Şeyhim” dediği Burç tarikatı lideri Ahmet Hulusi ile ilişkisiyle bilinen şarkıcı Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl’ın, 8 Aralık’taki “Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali”nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte sahneye çıkması tartışma yarattı.
Bir dönem eşinin gizli görüntülerini çekmesiyle gündeme gelen ve bakanlığın taşra teşkilatlarının etkinliklerinde de sık sık yer alan Ceceli, Sivas Gençlik Spor Müdürlüğü’nün paydaşlığında yapılan “Sivaslılar Gardaşlık Buluşması”nda, haziran ayında ise Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği Gençlik ve Eğlence Festivali’nde sahneye çıkmıştı. Ceceli, geçen eylülde İznik’teki Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizyonuyla konser vermişti.
Ceceli, bakanlık, valilik ve kaymakamlıklarla AKP’li belediyelerin yanı sıra yakın zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yle de gündeme gelmişti. Erdoğan’a Ceceli ile ilgili bir hikâyesini anlatan Özhaseki, “Beni bir müddet önce Kâbe’den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki ‘Mehmet Abi ben hacdayım ama tavaf edemiyorum.’ ‘Hayırdır’ dedim. ‘Kâbe’de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kâbe’ye çeviriyorlar, Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.
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