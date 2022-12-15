Tarikatlar, AKP desteği ekonomi, medya ve eğitimi ele geçirdi, ülkeyi karanlığa sürükledi

15 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

İsmailağa tarikatıyla bağlantılı Hiranur Vakfı kurucularında Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi henüz 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirmesi gözleri bir kez daha tarikatlara çevirdi. Sık sık istismar olaylarıyla gündeme gelen tarikatlar AKP döneminde altın çağını yaşıyor. Öyle ki tüm yurt tarikat ablukasına alınmış durumda.

Türkiye’de 30 tarikatın 400’den fazla kolu bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı’nın ekibiyle birlikte hazıladığı rapora göre, İstanbul’da 445 “tekke” açıktan faaliyet yürütüyor. Türkiye’de bu tarikatlarla doğrudan ilişki halinde 2.6 milyon kişi bulunurken bunların 1 milyonu aktif üye.

ON MİLYARLARCA DOLAR

Tarikat ve cemaatlerin ekonomik yapısı da oldukça büyük. Çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan raporlar AKP iktidarından önce tarikatların ekonomik büyüklüğünün 50 milyar doları bulduğunu gösteriyor. AKP döneminde tarikat ve cemaatler ekonomik olarak da hızla büyüdü. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre sadece FETÖ’nün ekonomik büyüklüğünün 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı yıl olan 2016’da 150 ile 200 milyar dolar arasında olduğu aktarılıyor. Muhalefet partileri tarikat ve cemaatlerin ekonomik ve siyasi nüfuzlarının araştırılmasını talep ediyor. Cemaatlerin kendi kurduğu işveren meslek kuruluşları da bulunuyor. Menzil cemaatine yakın isimler Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği etrafında toplanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) islamcı vakıflara üye kuruluşlar arasında bulunuyor. İGİAD, İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) ile ilişkili kuruluşlar arasında.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılan Erdoğan, “İlim sahibi bir önderimizi uğurluyoruz” demişti.

GÖRÜNÜR OLDULAR

Tarikatlar aynı zamanda medyada da faaliyet gösteriyor. İsmailağa camaatinin televizyon kanalı Lalegül TV, 2014 yılında yayın hayatına başladı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu televizyon kanalında yaptığı konuşmalarla görünür oldu. Said Nursi tarafından yazılan Risale-i Nur kitabı etrafında toplanan Nurcular cemaati de Dost TV ismiyle bir kanal kurdu. Türkiye’nin büyük ve kitlesel cemaatlerinden Menzilciler ise Semerkant kanalı üzerinden propagandalarını yürütüyor. Birçok tarikatın daha televizyon kanalı bulunuyor. 45 çocuğa tecavüzle gündeme gelen Ensar Vakfı da internet üzerinde Ensar TV ile yayın yapıyor.

24 Haziran 2022’de Ustaosmanoğlu’nun cenaze töreni öncesi Fatih Camisi. Yapılan çağrı gereği, kadınlar cenazeye katılamamıştı.

YURTLARIN PENÇESİNDE

Yüksek kiralar, yetersiz devlet yurtları ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle gençler tarikat yurtlarının eline düşüyor. Öğrenci Sendikası’nın Barınma Sorunu 2022 raporuna göre Türkiye’de 3 bin 331 tarikat yurdu bulunuyor. Rapora göre öğrenci sayısı 10 milyonu bulurken devlet yurtları ise sadece 800 bin öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

İSTİSMARCILAR İÇİN YAKALAMA KARARI

Öte yandan İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurcusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesiyle ilgili soruşturmada baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Anne Hatice Kübra Gümüşel hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmedildi.

BAKANLIKLAR DA ONLARA EMANET

Adıyaman merkezli Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı içerisindeki örgütlenmesine ilişkin iddialar da oldukça güçlü. İl sağlık müdürlüklerinin düzenlediği ihalelerde milyonlarca lira Menzilci olduğu bilinen şirketlere aktarıldı. 2018 yılında kabineye alınan Fahrettin Koca’nın da İskenderpaşa tarikatına olan yakınlığı tartışma konusu oldu.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de Haznevi tarikatı şeyhinin elini öperken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Gül, o tarihte milletvekili olmadığını söyledi. CHP Milletvekili Murat Bakan’ın da Savunma Bakanlığı’na ilişkin çarpıcı iddiaları bulunuyor. Buna göre jandarma teşkilatı içerisinde Menzil ve Kurdoğlu tarikatı örgütleniyor. Hatta jandarmanın giydiği kıyafetlerden bazılarının kasıtlı olarak Menzil cemaatinin rengi olan siyaha dönüştürüldüğü iddia ediliyor.