Tarikatta 'istismar' skandalında ilk duruşma bugün... Bakanlığın 'gizlilik' talebine TİP'li Sera Kadıgil'den sert tepki: 'Duymamızı istemedikleri şey...'

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:09

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfında 6 yaşındaki çocuğun yıllarca sistematik istismara maruz kalmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Duruşma öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşmanın kapalı yapılması ve yayın yasağı için talepte bulunmuş, söz konusu istek kamuoyunda tepki çekmişti.

"SİZLERE GARABETİN ÖNÜNDEN SESLENİYORUZ"

Duruşma öncesi adliye önünde açıklamalarda bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil 'gizlilik' talebine çok sert tepki gösterdi, H.K.G.'nin tek kurban olmadığını söyledi.

"Sizlere İstanbul Adalet Sarayı denen garabetin önünden sesleniyoruz" diyen Kadıgil, "Bu bir garabet çünkü; adaletin olduğu yerde saray, sarayın olduğu yerde adalet olmaz. İlk işimiz bu tabelaları değiştirmek olacak" dedi.

"AİLESİ OLACAK İNSANLARIN ZORUYLA SEKS KÖLESİ HALİNE GETİRİLDİ"

Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buradayız çünkü Hiranur Vakfı denen, ki vakıf da değildir bunlar, bunlar aslında yasak olan tarikatların, cemaatlerin paravan olarak kullandığı yerlerdir. Sancaktepe'de belediyenin, bizlerin vergileriyle beslenen bu şer odaklarından bir tanesinde Hiranur Vakfı denen yerde, 6 yaşındaki bir kız çocuğu ailesi olacak insanların zoruyla seks kölesi haline getirildi. Ve bu 20 sene boyunca sürdü. 'Ne zamanki bu kız çocuğu kendisini güçlü hissetti, o zaman gitti şikayetçi oldu ve biz o zaman öğrendik' demeyi çok isterdim. Ama biz o zaman da öğrenemedik. Ancak onurlu bir gazeteci bunu yazdığı zaman biz bunu öğrendik."

"MAĞDURUN PSİKOLOJİSİNİ BOZAN ŞEREFSİZLER YARGILANACAK"

"Aile Bakanlığı'nın talebiyle birazdan başlayacak duruşmaya giremeyeceğiz bile" diyen Kadıgil, "Sebep? Gizlilik kararı geldi... Neymiş? Mağdurun psikoloji bozuluyormuş... Mağdurun psikolojisini bozan şerefsizler yargılanacak bugün. Bizim mağdurun ifadeleri hakkında bilmediğimiz hiçbir şey yok. O aşağılık babası olacak tarikat şeyhinin kendisini nasıl savunacağını öğrenmemiz lazım. O şerefsizin kendisini nasıl savunacağını duymamız lazım. Bugün, duymamıza engel oldukları şey tam budur" dedi.

"H.K.G. TEK KURBAN DEĞİL"

Kadıgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birazdan içerideki duruşmada gizlilik kararı verecekler, basın mensuplarını çıkaracaklar. Bu adliyelerimizden bu 'saray' laflarını sildiğimiz gün, bu şerefsizlerin yaptığı her ne varsa hepsi ortaya dökülecek. Aradan 20 yıl da geçse, biz Aile Bakanı'nın yaptığını yapmayacağız. Şunu çok iyi biliyoruz. H.K.G. tek kurban değil. Bu dava bu ülkenin çocuklarına sistematik olarak reva görülen bir işkencenin davasıdır."