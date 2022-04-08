Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 'Türkiye'de aç ve açıkta hiç kimse yok'

08 Nisan 2022 Cuma, 07:12

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım sektörüne ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok” ifadelerini kullanan Kirişçi, “Bu ülkenin çocukları da dahil yediden yetmiş yediye herkesi doyuran bir tarım sektörü var Güçlü bir gıda sektörümüz var. Bu memleketimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla bir yoklukla hiç tanışmadı” diye konuştu.

Kirişçi, öte yandan “Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil” görüşünü savundu.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ET Balık Kurumu'na yapacağını duyurduğu ziyaretle ilgili de açıklamalarda bulunan Kirişçi, "Geçmişte yaptıklarına bir eklenti yapılmak isteniyor. Gıda konusu siyasete malzeme edilebilecek bir konu asla değil. Bu tarz da tarz değil. Ben niyetin kendi söylediği gibi olmadığını söylüyorum. Ülkede ana muhalefet diye bir şey kalmadı ama bir muhalefet parti liderinin böyle bir tweet atmasını doğru bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok. Bu ülkenin üreticileri de ülkenin karnını doyurmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

"STRATEJİK OLAN ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Kirişçi’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.”

"TÜRKİYE'NİN KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

“Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.”

TÜRKİYE'NİN TARIM POLİTİKASI

“Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz. İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz.”

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

“AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz.”