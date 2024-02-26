Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürüldü
CHP'den aday gösterilmeyince, Memleket Partisi'ne geçerek yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü.
Memleket Partisi'nden yeniden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığı iptal edildi. Bozdoğan’ın resmi süreçte CHP’den istifa etmeden bir diğer partiden aday olduğu tespit edildi.
Bugün yapılan YSK toplantısında Bozdoğan’ın 31 Mart seçimlere girmesinin yolu kapandığı, son sözü ise üst kurulun vereceği öğrenildi. Bozdoğan’ın karara iki gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan aday adaylık sürecinde CHP’den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış, ardından aday gösterilmeyince önce bağımsız sonrada Memleket Partisi’ne geçerek adaylığını duyurmuştu. Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine girmek için YSK’ya listesini sunmuştu.
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