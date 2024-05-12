Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın kentin Başpiskoposu ile verdiği poza CHP'den de açıklama geldi. CHP Lyon Birlik Nedim Koçak, "Suni gündemlerle gündem yaratma hem ülkemize hem de yurtdışında yaşayan bizlere çok büyük zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 23:36
Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'
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Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın kentin Başpiskoposu ile verdiği poz tartışmalara neden olmuştu. Yıldırım'ın Başpiskoposun bir adım önünde ve 'şehadet' parmağını kaldırması dikkat çekmişti.

CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak da fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Koçak, söz konusu fotoğrafın çekim hazırlığı esnasında meydana geldiğini savundu.

"SUNİ GÜNDEM..."

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak eleştirilerin odağındaki konsolosa şu sözlerle sahip çıktı:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi Lyon Birliği olarak konuyu araştırdığımızda, sayın Başkonsolosumuz sayın Başpiskoposu ziyareti oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirildiği bilgileriyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf karesinin fotoğraf çekme hazırlığı esnasında çekilmiş olduğu diplomatik taamüller dışında bir görüntünün söz konusu olmadığı bize ulaştı. Ülkemizde çok zor ekonomik şartların milyonlarca insanımızı çok zor şartlarda yaşamaya mahkum ettiği şu günlerde bu tür suni gündemlerle gündem yaratma hem ülkemize hem de yurtdışında yaşayan bizlere çok büyük zarar vermektedir. 

Bu anlamda konunun muhataplarının en kısa sürede gerekli açıklamaları yapacağı beklentisiyle hakkı hukuku ve adaleti arayan her birimizin doğru bilgilerle konular üzerine giderek kimseye haksızlık ve saygısızlık yapılmasının önüne geçebiliriz duygu düşünceleriyle sizlerle kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk.”


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