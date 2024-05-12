AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın din insanı Olivier de Germay ile birlikte verdiği poza tepkiler gelirken, AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu “Ya bu ruh hali, bir ülkenin ulusal ruh haline dönüşürse, dünyayla barışık nasıl yaşanabilir?!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:05
AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’
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Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu’nun resmi hesabından paylaşılan bir fotoğraf tepkilere neden oldu. 

Söz konusu fotoğrafta Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım ve Lyon Başpiskoposu din insanı Olivier de Germay yer alırken, Yıldırım’ın Olivier de Germay ile yan yana durmaması ve sağ işaret parmağını yukarıya kaldırması dikkat çekmişti. 

Tepkilerin ardından Lyon Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı silmişti.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, şunları yazdı: 

“Lyon başkonsolosumuz, başpiskoposu ziyaret etmiş. İki insan iki ruh hali. Başpiskopos rahat. Konsolos  beyin ruh hali ise çok farklı. Öne çıkma gayreti, işaret parmağı filan…

Olmaz da, ya bu ruh hali, bir ülkenin ulusal ruh haline dönüşürse, dünyayla barışık nasıl yaşanabilir?!”


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