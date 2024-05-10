Lyon Başkonsolosluğu tepkilerin ardından paylaşımını sildi: Başpiskopos ile ilginç poz!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:03

Güncelleme: 10.05.2024 - 19:10

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım ve Lyon Başpiskoposu din insanı Olivier de Germay yer aldı.

Paylaşıma, "Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu'na misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" notu düşüldü. Lyon Başkonsolosu Yıldırım'ın verdiği poz ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"DİPLOMATLAR NEZAKET ZİYARETİ YAPAR"

Yıldırım'ın Başpiskopos yanında verdiği pozda Olivier de Germay ile yan yana durmaması ve sağ işaret parmağını yukarıya kaldırması dikkat çekti.

Bu paylaşım kısa sürede tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından Lyon Başkonsolosluğu X hesabından yaptığı paylaşımı sildi.