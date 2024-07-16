Tartışmaların odağındaydı: Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri durduruldu!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:51

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:52

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği, eğitim emekçileri sendikalarının öğretmenlik mesleğini değersizleştirdiği, öğretmenlerin iş güvencesini tehdit ettiği, kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflediği, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığı, özlük haklarını zayıflattığı, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiği, eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırdığı, özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, ekim ayına ertelendi.

TATİL SONRASINA ERTELENDİ

Tartışılan kanun teklifinin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiş, diğer görüşmeler için bugüne tarih verilmişti.

Ancak görüşmeler Meclis tatili sonrasına, ekim ayına ertelendi.

ÖMK NELER GETİRİYOR?

Birinci bölümünün kabul edildiği kanun teklifi neler getiriyor? İşte bazı başlıklar:

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK: Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için MEB bünyesine bağlı olarak “Milli Eğitim Akademisi” kurulacak. Milli Eğitim Akademisinde aday öğretmenler için 3 veya 4 dönemden oluşan ‘hazırlık eğitimi’ verilecek. Hazırlık eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Her bir dönem en az 10 en fazla 14 haftadan oluşacak. Hazırlık eğitimine alınacak adayların birçok şartı yerine getirmesi de gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANACAKLAR: Öğretmen adayları hazırlık eğitiminde teorik dersler için en az iki yazılı sınavdan geçecek, “yazılı sınavların ortalaması 60 ve üzeri olanlar” başarılı sayılacak. Uygulama derslerinde ise birinci değerlendirmenin yüzde 20’si, ikincinin yüzde 30’u ve üçüncü değerlendirmenin ise yüzde 50’si alınarak geçme notunda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerinden ortalama yüzde 40 uygulamalı derslerin ortalamasından yüzde 60’ının toplamı alınarak atanabilecek. Hazırlık eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olan aday öğretmenler, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

YETERLİLİĞİ MÜFETTİŞ ÖLÇECEK: Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınacak. Yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacak. Yönetici adayları da eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirildiklerinde akademi tarafından yönetici yetiştirme programına alınacak.

ÖĞRETMENE CEZA DÜZENLEMESİ: Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanun’un disiplin hükümleri uygulanacak. Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Son zamanlarda artan eğitimde şiddete ilişkin ise öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların ‘yarı oranında’ artırılması ve hapis cezasının ertelenmemesi hükümleri yer aldı.

BAŞÖĞRETMENLİK ÜNVANI: A kararı gereğince yeni kanunda uzman öğretmen ve başöğretmenlikte sınav kalktı. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

AYM DAHA ÖNCE İPTAL ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daha önce de gündeme getirdiği ÖMK’nin 6 maddesi 2023’te Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti. AYM, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemelerin iptaline karar vermişti. Kanun teklifi Mecliste yasalaşırsa yeniden iptali için AYM’ye taşınacak.