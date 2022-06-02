Tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek'in atanmasına siyasilerden sert tepki: 'Saray'a da bu yakışır...'

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Gürlek'in atanmasına siyasilerden tepki de gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Saray İktidarının yargı reformu devam ediyor! Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan ve uygulamayan bir kişi daha ödüllendirildi! Bu düzeni değiştireceğiz, adaletle…" dedi.

Saray İktidarının yargı reformu devam ediyor! Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayan ve uygulamayan bir kişi daha ödüllendirildi! Bu düzeni değiştireceğiz, adaletle… pic.twitter.com/LmMEoSNaRW — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) June 2, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, "Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, sipariş usulü verilmiş davaları gören Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı imzasıyla Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. AYM kararını uygulamayan Adalet Bakan Yardımcısı mı olur? Utanç verici! Unutmayın zamanı geldiğinde hepiniz hesap vereceksiniz!" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, sipariş usulü verilmiş davaları gören Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı imzasıyla Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. AYM kararını uygulamayan Adalet Bakan Yardımcısı mı olur? Utanç verici! Unutmayın zamanı geldiğinde hepiniz hesap vereceksiniz! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 2, 2022

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut mesajında, "Saray’a da bu yakışır... Mevcut hukuk sistemine göre en yerinde kişiyi atamışlar. AYM kararlarını tanımayan, kritik davaların özel hakimi Akın Gürlek, Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atandı" diyerek tepki gösterdi.

Saray’a da bu yakışır...

Mevcut hukuk sistemine göre en yerinde kişiyi atamışlar.

AYM kararlarını tanımayan, kritik davaların özel hakimi Akın Gürlek, Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atandı. pic.twitter.com/NckNF7tBCx — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 2, 2022

Akın Gürlek'in en tartışmalı kararı ise Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'ye direnmesiyle oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM kararına uymaması nedeniyle Akın Gürlek'i "Yeni Zekeriya Öz" olmakla suçladı.

Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetti.

Öte yandan Gürlek, geçmişte Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara verdiği hapis cezaları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor.

İLKE KARARIYLA ÇELİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Akın Gürlek'i "birinci sınıf hakimliğe" terfi ettirdi. Bu karar, HSK'nin "AYM'de ihlale neden olan terfi edemez" şeklindeki ilke kararıyla çelişti.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre "birinci sınıf olma", bir hâkim ve savcının adli veya idari yargıda görev süresi boyunca gelebileceği en üst seviye. AYM kararına direnmesine karşın terfi etmeyi başaran Gürlek'in, bu sayede birçok haktan yararlanmasının önü açılmıştı. Gürlek'in birinci sınıf hâkim statüsü kazanmasıyla maaşının arttığı, ayrıca AYM ve Yargıtay üyesi olarak atanmasının önünün açıldığı yorumları yapılmıştı.