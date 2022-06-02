AYM kararını tanımamıştı; Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

HSK GENEL KURULUNCA DANIŞTAY ÜYELIĞINE SEÇILENLER HAKKINDA KARAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA Tartışmalı davalarda verdiği kararlarla sık sık gündeme gelen hâkim Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Gürlek'in göreve getirildiğini bildiren karar, bu sabah resmi gazetede yayılandı.

Gürlek, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağdaş Hukuk Derneği’nden avukatlar ve Sözcü gazetesi yazarlarının ceza aldığı davaların hâkimiydi.

Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'nin kararını tanımamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Ekim 2020'deki grup toplantısında Gürlek'i 'Yeni Zekeriya Öz' diye nitelendirmişti. Gürlek, bu sebeple Kılıçdaroğlu'na açtığı 75 bin TL'lik tazminat davasını kaybetmişti.

GÜRLEK'İN 'KARARLARI'

Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını "örgüte yardım" suçundan mahkûm eden mahkemenin başkanıydı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası veren Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandıran isim oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.