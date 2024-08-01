‘Tasarruf tedbirleri’ Erdoğan’a işlemiyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

AKP iktidarının “kamuda tasarruf” çağrısına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korunması için harcanan miktar her geçen gün katlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2024 Haziran ayı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk altı ayında 1 milyar 133 milyon 886 bin TL’lik harcama yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın haziran ayında 472 milyon 143 bin TL olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023 yılında 1 milyar 77 milyon 543 bin TL’lik harcama yaptı. Erdoğan’ı korumak için 2023 yılında harcanan toplam tutar bu yılın henüz altıncı ayındayken harcandı. Açıklanan haziran ayı verilerine göre Erdoğan’ı korumak için ayda ortalama kasadan 188 milyon 980 bin TL çıkıyor.