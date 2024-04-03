Tasarruf yine sözde: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak için bir günde harcanan tutar 7.4 milyon TL’ye yükseldi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Ekonomik kriz ve artan yaşam pahalılığı giderek derinleşiyor. Ancak AKP iktidarı her ne kadar tasarruf çağrısında bulunsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma giderlerine bakıldığında ise söz konusu ifadelerin uygulamaya geçmediğini gösterdi. Erdoğan’ı korumak için her geçen gün artan sayı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına yansıdı. Burada yer alan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk iki ayında 446 milyon 986 bin TL harcadı. 2023 yılının ilk iki ayında ise söz konusu harcama 168 milyon 761 bin TL olmuştu. Bu veriler ele alındığında bu yıl Erdoğan’ı korumak için günlük olarak 7.4 milyon TL harcanıyor. Bu sayı da en az 438 asgari ücrete denk geliyor.

İKİ BUÇUK KAT ARTIŞ

Cumhuriyet yılın ilk ayında Erdoğan’ın koruma giderleri için 251 milyon 404 bin TL harcandığını gündeme getirmişti. Söz konusu tutarlar geçen yılın ocak ayında ise 99 milyon 991 bin TL olmuştu. Bu sayılar ele alındığında Erdoğan’ı korumak için harcanan tutar 2.5 katına ulaştı. Ayrıca 2023’te harcanan 1 milyar 77.5 milyon TL’ye yılın ilk iki ayında yaklaşıldı.

Erdoğan’ın bu kadar para harcanan koruma sayısına ilişkin ise resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili 2021’de eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunmuştu. Antmen’in “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç” sorusuna “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtı verilmişti.

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı:

2020: 263.1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526.1 milyon TL

2023: 1 milyar 77.5 milyon TL