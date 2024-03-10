Taşeron işçiler Ankara’da kefenle sokağa çıktı… ‘18 saat çalışıyorum’

Yayınlanma: 10.03.2024 - 20:16

Güncelleme: 10.03.2024 - 20:16

Ankara'da farklı iş kollarında çalışan taşeron işçiler, Ulus Meydanı'nda eylem yaptı, sorunlarını dile getirdi.

Farklı iş kollarında çalışan taşeron işçiler kadro talebiyle Uus Meydanın'da açıklama yaptı. Açıklamaya Tüm Kamu Çalışanları Derneği, belediye işçileri, kamuda çalışan 4D'li işçileri, kamu taşeron işçileri, ASM gruplandırma personeli ile sendika, dernek ve platformlar katıldı.

“YEMEĞİMİZ YOK, MESAİMİZ YOK”

ANKA Haber Ajansı'na konuşan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir taşeron işçi, "Asgari ücretle çalışıyoruz. Bütün haklarımızı alamıyoruz. 10 senedir emek harcıyorum. Yemeğimiz yok, mesaimiz yok. Asgari ücret alıyoruz. Dört nüfusum var benim. Geçinmek için ekstra işler yapıyorum, eşim çalışıyor. Bizim tek sıkıntımız şu, asıl işi yapan biziz ama yüksek maaş alanlar kadrolular. Soğuk demeden sıcak demeden her şeyi biz yapıyoruz" dedi.

“EK İŞ OLARAK AKŞAM KAHVEHANEDE ÇALIŞIYORUM…TOPLAM 18 SAAT”

Ercan Baykal, isimi yaşadığı durumu; "Evim kira, iki çocuk okutuyorum. Yetiştiremiyorum. Ek iş olarak akşamları kahvehanede çalışıyorum. Günde toplamda 18 saat çalışmış oluyorum" sözleriyle özetledi.



