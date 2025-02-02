Tayfun Kahraman cezaevinden mektup yazdı: 'Özgürlükten mahrum geçen her gün...'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:57

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:58

Gezi Davası'nda tutuklanan ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman, BirGün gazetesine mektup gönderdi.

Kahraman mektubunda, "Herkesi yalnızlaştırmaya, zor ve baskıyla hizaya getirmeye çalışan iktidarın ürettiği bu ortamda kimseyi yalnız bırakma lüksümüz yok. Aklın yolu belli: 86 milyonun bir aradalığını savunmaktan, asgari müştereklerde buluşmaktan başka seçeneğimiz yok. Yoksulluğa karşı, felakete dönüşen ihmallere karşı, hukuksuz yargılama ve tutuklamalara dur demek için, hukukumuzu savunmak üzere yan yana gelmeliyiz" dedi.

'YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ'

"Adaletsizliklerin bu kadar keskinleştiği, canımızı yaktığı bu zamanlarda, bizlerin tutsaklığı da bu hukuksuzluk tablosunda yer almaya devam ediyor" diyen Kahraman mektubunda şunları söyledi:

"Toplumsal adalet can çekişirken tutsaklığın yarası kabuk bağlamıyor, özgürlükten mahrum geçen her gün hasreti büyütüyor. Herkesin bildiği, gün gibi ortada duran gerçeğe rağmen, hiçbir delil ya da hukuki neden olmadan yıllarca süren tutsaklık canımızı yakıyor. Demir parmaklıklar arkasında geçen zaman hayatlarımızdan, sevdiklerimizden, ailelerimizden, evlatlarımızdan çalınıyor.

Bizler ise ülkemizin adalete kavuşacağı, 86 milyonun eşit ve huzurla yaşayacağı özgür günleri umut etmekten, bu yönde çaba göstermekten vazgeçmiyoruz. Hepimiz adına hak, hukuk ve adaleti tesis etmek, özgür yaşamın teminatı toplumsal sözleşmemizi yeniden hep beraber yazmak üzere bir araya gelecek; durmadan yürüdükçe elbette bu hedefe ulaşacağız. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."