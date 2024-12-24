Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman’a yapılan işkence görüntülerine tepki: Vera’nın ona sağlıklı ihtiyacı var

2019’dan bu yana Gezi davasında diğer birçok sanıkla birlikte yargılanan ve Ekim 2023’te Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 18 yıl hapis cezası onanan eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ın cezaevinden hastaneye nakli sırasında kaydedilen görüntüleri tepkilere neden oldu.

Gezi tutuklusu MS hastası Tayfun Kahraman’a yapılan işkence görüntülerine tepki: Vera’nın ona sağlıklı ihtiyacı var
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İrem Karataş
Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan, Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ve avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın MS hastası olduğuna vurgu yaparak söz konusu görüntülerin “insan haklarına aykırı” olduğunu vurguladı. 

‘KELEPÇELERİ SIKILDI’

Tayfun Kahraman’ın şimdiye dek hastalığı nedeniyle 10 kez Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne rutin kontrole sevk edildiğini belirten Meriç Kahraman söz konusu görüntülerin 9. sevk sırasında kaydedildiğini söyledi. 

Kahraman, “Tayfun bu sevk sırasında canının çok acıdığını söyledi, kelepçelerin biraz gevşetilmesini istedi. Çıkarın bile değil, sadece gevşetilmesini istedi. Jandarma tam terine kelepçeyi sıktı. Dahası doktor muayenesine girmemeleri gerekiyor. Kapıda bekleyebilirler. Hasta mahremiyeti, insan hakkı açısından. Ama doktorun da ikazına, Tayfun’un da ricasına karşın muayeneye de eşlik ediyorlar. Daha sonra Tayfun’u yarım saat kontağı kapalı, havasız bir araçta ağustos sıcağı altında bırakıyorlar” dedi. 

‘SÜREÇ ÇOK UZADI’

Meriç Kahraman, darp raporu, görüntüler ve ifadelere karşın Silivri Kaymakamlığı’nın “soruşturmaya gerek olmadığı” yönündeki kararını kınadı. Anayasa Mahkemesi’nin 15 ay önce Tayfun Kahraman’ın bireysel başvurusu üzerine açılan dosyayı hala gündeme almadığını söyleyen Kahraman, “Benim Tayfun’a, Vera’nın Tayfun’a sağlıkla ihtiyacımız var. Bu süreç ziyadesiyle çok uzamıştır” ifadelerini kullandı. 

‘HESABINI SORACAK MISINIZ’

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Adalet bakanına soruyorum. Tayfun Kahraman Sednaya hapishanesinde olmadığı için mi bu kötü muamele hoş görülüyor” diye konuştu. 

Duruma tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek “Bu vicdansızlığın hesabını soracak mısın” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #gezi davası #Tayfun Kahraman #işkence

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