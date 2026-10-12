Tayfun Kahraman duyurdu: AYM, kararının gerekçesini mahkemeye gönderdi

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda verilen ihlal kararının gerekçesini açıklamıştı.

AYM, Kahraman’ın adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verirken, yeniden yargılama yapılmasına ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Kahraman yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, AYM'nin söz konusu kararını mahkemeye gönderdiğini bildirdi.

Kahraman şunları yazdı:

"Adil yargılanma hakkımın ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeleri içinde bulunduğum şartların elverdiği ölçüde avukatlarımla takip etmekteyim.

Anayasa Mahkemesi, kararın uygulanması gereğini anlatan aşağıda paylaştığım üst yazıyı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştir.

Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum.

Bu süreçte adalet ve hak arayışıma ortak olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."