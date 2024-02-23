Tayfun Kahraman'ın eşi paylaştı: Minik Vera'ya yapılan bu zulüm bitmeli

Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 10:05

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın tutukluluğunun 667'inci gününde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kızları Vera'nın cezaevi önünden fotoğrafını paylaşarak "Tayfun’u 1 saat cam arkasından görmek için yine Silivri’deyiz Vera ile.. 2 senedir Türk Yargısı’nın adil karar vermesini bekliyoruz. Bu zulüm bitmeli" ifadelerini kullandı.