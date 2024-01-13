Gezi Parkı'nda hüzünlü bekleyiş: Kızım Vera babasız büyümeyi hak etmiyor

Gezi Direnişi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, kızı Vera’yı Gezi Parkı’na götürdü. Kahraman, “Vera burada oynayabilmenin bedelini babasız büyüyerek ödüyor” dedi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00
Gezi Parkı'nda hüzünlü bekleyiş: Kızım Vera babasız büyümeyi hak etmiyor
Abone Ol google-news
Player Alanı

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera’nın Gezi Parkı’ndan oyun oynarken bir videosunu paylaştı.

Kahraman, “Diğer çocuklar gibi Vera da Gezi Parkı’nda oynuyor ama bedelini babasız büyüyerek ödüyor. Babası da bir deprem toplanma alanı olan bu parka AVM yapılmasın, burası hepimizin parkı olarak kalsın dediği için bedel ödediği gibi. 14 Ocak’ta Tandoğan’da Tayfun dahil adalet arayan herkesin sesine ses olacaklara selam olsun” ifadelerini kullandı.


Vera Tayfun Kahraman gezi parkı

İlgili Haberler

SODEV'den Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki!

SODEV'den Yargıtay'ın Gezi Parkı kararına tepki!
Son dakika... Gezi Parkı davasında karar: Osman Kavala ve Can Atalay'ın da aralarında olduğu 5 sanığın cezası onandı

Son dakika... Gezi Parkı davasında karar: Osman Kavala ve Can Atalay'ın da aralarında olduğu 5 sanığın cezası onandı
Gezi Parkı Davası tutukluları için Adalet Nöbeti’nin 512. günü: Can Atalay neden Meclis'te değil?

Gezi Parkı Davası tutukluları için Adalet Nöbeti’nin 512. günü: Can Atalay neden Meclis'te değil?

En Çok Okunan Haberler