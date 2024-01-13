Gezi Parkı'nda hüzünlü bekleyiş: Kızım Vera babasız büyümeyi hak etmiyor
Gezi Direnişi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, kızı Vera’yı Gezi Parkı’na götürdü. Kahraman, “Vera burada oynayabilmenin bedelini babasız büyüyerek ödüyor” dedi.
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Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera’nın Gezi Parkı’ndan oyun oynarken bir videosunu paylaştı.
Kahraman, “Diğer
çocuklar gibi Vera da Gezi Parkı’nda
oynuyor ama bedelini babasız
büyüyerek ödüyor. Babası da bir
deprem toplanma alanı olan bu parka
AVM yapılmasın, burası hepimizin
parkı olarak kalsın dediği için bedel
ödediği gibi. 14 Ocak’ta Tandoğan’da
Tayfun dahil adalet arayan herkesin
sesine ses olacaklara selam olsun”
ifadelerini kullandı.
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