Gezi Parkı'nda hüzünlü bekleyiş: Kızım Vera babasız büyümeyi hak etmiyor

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman kızı Vera’nın Gezi Parkı’ndan oyun oynarken bir videosunu paylaştı.

Kahraman, “Diğer çocuklar gibi Vera da Gezi Parkı’nda oynuyor ama bedelini babasız büyüyerek ödüyor. Babası da bir deprem toplanma alanı olan bu parka AVM yapılmasın, burası hepimizin parkı olarak kalsın dediği için bedel ödediği gibi. 14 Ocak’ta Tandoğan’da Tayfun dahil adalet arayan herkesin sesine ses olacaklara selam olsun” ifadelerini kullandı.

