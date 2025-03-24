İmamoğlu'nun 'İBB Başkanı' unvanını kaldırmıştı: Tepkiler sonrası Google'dan geri adım

Dün tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'görevden uzaklaştırıldı.' Gelişmelerin ardından Google'dan tepki çeken bir hamle geldi ve İmamoğlu'nun 'İBB Başkanı' unvanını kaldırdı. Tepki çeken bu hamlenin ardından Google geri adım attı.

İmamoğlu'nun 'İBB Başkanı' unvanını kaldırmıştı: Tepkiler sonrası Google'dan geri adım
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:32

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandı.

'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe dün tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

GOOGLE'DAN FLAŞ HAMLE

Gelişmeler sonrası, Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Google, Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İBB Başkanı" ifadesini kaldırdı.

İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.

GOOGLE'DAN GERİ ADIM

Google'dan, kısa sürede tepki çeken bu hamle sonrası geri adım geldi. Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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