Tayfun Kahraman'ın kızından mektup: 'Oyuncağım var, sen gelince oynarız'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:07

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:07

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, babasına yeni yıl için mektup yazdı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızının babasına yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Vera'nın mektubu şöyle:

"Canım babacım, ben senin hemencecik gelmeni diliyorum ama dileklerim kabul olmuyor. Annem dedi ki bazı dilekler geç de olsa mutlaka kabul olurmuş. O yüzden dilemeye devam ediyorum. Bu yıl senin hemencecik gelmeni, çok kar yağmasını, seninle kar topu oynamayı ve biri çam ağaçlı, biri noel babalı iki tane saç tokası diliyorum. Dört dilek çok oldu, başka bir şey istemiyorum. Oyuncağım var, sen gelince oynarız. Babacım seni çok seviyorum. Hemencecik gelmeni bekliyorum. Vera."