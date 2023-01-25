'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen Yediyıldız: Milletimizden özür dilerim

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:34

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:34

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığını anlatmaya çalışırken “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Yediyıldız, sözlerinin büyük tepki çekmesi partisinin içerisinde de rahatsızlığa yol açması üzerine "özür" açıklaması yaptı.

Gece yarısı sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine. 22 Ocak 2023 tarihinde Tv52'de Samet Yaşaryıldız ile 'Gündem' programında yapmış olduğu açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder milletimizden özür dilerim."

Şenel Yediyıldız'ın bu mesajından kısa bir sonra da hesabını kilitlemesi dikkat çekti.