Mehmet Metiner'den Erdoğan'ı överken dozu kaçıran AKP'li Yediyıldız'a tepki

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler dizerken işin dozunu kaçırıp "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanan AKP Ordu Milletvekili Yediyıldız'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 01:05
Mehmet Metiner'den Erdoğan'ı överken dozu kaçıran AKP'li Yediyıldız'a tepki
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AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı överken tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Erdoğan’ın ‘dünya lideri’ olduğunu savunan Yediyıldız, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda ilginç açıklamalar yapan Yediyıldız'ın, Sunucu Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"TAYYİP AĞABEYİ SIRTIMIZDA TAŞIMAMIZ LAZIM"

Erdoğan’ın dünya lideri olduğunu söyleyen Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.

Yediyıldız, şöyle devam etti: "Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

MEHMET METİNER'DEN ERDOĞAN'I ÖVERKEN DOZU KAÇIRAN AKP'Lİ YEDİYILDIZ'A TEPKİ

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından, Erdoğan’a övgüler dizerken işin dozunu kaçıran AKP Ordu Milletvekili Yediyıldız'a tepki gösterdi.

Metiner, "Reis’e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis’e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır.  Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" ifadelerine yer verdi.

Metiner'in paylaşımı şu şekilde:


Mehmet Metiner Recep Tayyip Erdoğan Şenel Yediyıldız

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