TBB'den 'Instagram' açıklaması: Kanuna aykırı, ölçüsüz tedbir

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:05

Sosyal medya platformu Instagram'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından bir açıklama yapıldı.

"Sosyal medya platformlarına erişimin tümüyle engellenmesi kanuna aykırı ölçüsüz bir tedbirdir" başlıklı açıklamada, kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmamasının hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Erişimin engellenmesi yaptırımı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmektedir. İstisnai durumlar dışında bu yaptırımın hâkim kararıyla uygulanması esastır. Kanun’un 8 inci maddesinde içerik çıkarmaya ve/veya erişim engeline zemin oluşturacak katalog suçlar yer almaktadır. Kanun’un 8/A maddesinde ise yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebepleriyle, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi düzenlemiştir."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Her iki maddede de yalnızca kanuna aykırılık oluşturan paylaşımın engellenmesinin esas alındığının açık olduğuna vurgu yapılan açıklamada "Bir sosyal medya platformundaki bazı paylaşımların gerekçe gösterilerek, topyekûn bir engellemeye gidilmesi kanunun ruhuna ve lafzına uygun olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihadında da çok kez ihlal sonucunu doğurmuştur. BTK’nın sahip olduğu yetkiyi keyfi bir şekilde kullanması ve paylaşılan bir içerik sebebiyle URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesi söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbirdir. Yargısal sürecin ve Kanun’daki tedbirin hukuka uygun kullanımının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.



