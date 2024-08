Instagram'a erişim engelinin ardından... Binlerce girişimin gelir kapısı kapandı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:49

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:08

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'ın engellenmesi büyük tepki çekti. Platform üzerinden gelir elde eden birçok girişim, esnaf ve fenomenin gelir kapıları bir anda kapatılmış oldu.

Türkiye’de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medya hem gelir kapısı hem de uluslararası iletişimin önemli bir noktası haline geldi.

Araştırmalara göre Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı, 57 milyonu aştı. Sirkhet Danışmanlık’ın verilerine göre Türkiye’de dijitalleşme ve internet kullanımı sürekli artıyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 74.41 milyon internet kullanıcısı var. Bu, nüfusun yüzde 87.16‘sına denk geliyor. TÜİK’in hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2023 yılında evden İnternete erişim imkanı olan hanelerin oranı bir önceki yıla göre 1.4 puan artarak yüzde 95.5 oldu. İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022 yılında yüzde 85,0 iken 2023 yılında yüzde 87.1’e yükseldi.

EN POPÜLER YOUTUBE

Araştırmalara göre Türkiye’de toplam sosyal medya kullanıcılarının kullandığı en popüler platform 57.50 milyon kullanıcı ile YouTube. Hemen ardından ise onu 57.10 milyon kişi ile Instagram.takip ediyor. Üçüncü sırada yer alan Facebook’un 34.35 milyon, onu takip eden.TikTok’un ise 37.73 milyon kullanıcıya sahip. Beşinci sıradaki X veya eski adıyla Twitter‘ın 20.67 milyon, kariyer platformu LinkedIn’ın ise 16 milyon kullanıcıya sahip.

TÜRKİYE INSTAGRAM KULLANIMINDA LİDER

Bu yılın başında başında yapılan araştırmalar, Instagram’ın Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olduğunu gösteriyor. We Are Social Dijital 2024 Raporuna göre, kullanıcılar, günlük olarak ortalama 2 saatini Instagram’da geçiriyor. Instagram'ın Türkiye’deki her aktif kullanıcısının aylık kullanım süresi ise 32 saat 41 dakika. Bu rakam Türkiye’yi lider yapıyor. Brezilya 22 saat 27 dakika ile ikinci sırada gelirken, Arjantin 21 saat 24 dakika, Hindistan 19 saat 50 dakika ve Şili ise 19 saat.

VPN'LERE AKIN

Instagram, ünlülerin ve içerik üreticilerinin en çok tercih ettiği platformlardan biri. Burada yüksek takipçi edinmek birçok kişinin para kazanma alanı olarak da dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun sunduğu görsel içerikleri, hikayeleri ve etkileşim imkanlarını kaçırmamak için VPN gibi yöntemlerle yasağı aşmaya çalışıyor.

Instagram, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurabileceği bir ortam sunuyor. Beğeni, yorum ve hikaye paylaşımlarıyla kullanıcılar arasında güçlü bir topluluk oluşuyor.