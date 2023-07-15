TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM Genel Kurulu, ek bütçe kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, 1 Ekim 2023’te toplanmak üzere tatile girdi.
TBMM Genel Kurulu, 1.1 trilyon liralık ek bütçe kanun teklifinin oylanıp, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edilmesinin ardından tatile girdi.
Alınan karar gereğince, TBMM Genel Kurulu’nun dün başlayıp bugün devam eden birleşimi; 1 Ekim 2023 günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapandı.
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