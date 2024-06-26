TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:50

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. AKP'nin kabul edilen önerisiyle Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP'nin "orman yangınları" DEM Parti'nin ise "Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangın felaketi" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin önerileri kabul edilmedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

AKP'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Meclis, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

Grup önerisi üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" dedi.