'Astronomik' zam gündemde idi: TBMM'de 'yurt dışı çıkış harcı' hamlesi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yurt Dışına Çıkış Harcı'nın kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Zorlu, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" mesajını paylaştı.

ANKA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:05
'Astronomik' zam gündemde idi: TBMM'de 'yurt dışı çıkış harcı' hamlesi
Abone Ol google-news

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu.

Zorlu X hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR"

"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır.

Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."


yurt haberleri yurt dışı haberleri duyurdu haberleri

İlgili Haberler

Çiğli Belediyesi'nde çalışıyor ama yurt dışından

Çiğli Belediyesi'nde çalışıyor ama yurt dışından
CHP'li Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yurt dışına kaçırılan 8 bin tarihi eserin akıbetini sordu

CHP'li Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a yurt dışına kaçırılan 8 bin tarihi eserin akıbetini sordu
Yurt dışı üretici enflasyonu arttı

Yurt dışı üretici enflasyonu arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler