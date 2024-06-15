'Astronomik' zam gündemde idi: TBMM'de 'yurt dışı çıkış harcı' hamlesi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yurt Dışına Çıkış Harcı'nın kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Zorlu, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" mesajını paylaştı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu.
Zorlu X hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
"SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR"
"Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır.
Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."
??Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Teklifimiz— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) June 15, 2024
Yurt Dışına Çıkış Harcı’nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir.
??Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama (5597 sayılı…
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi